Михаил Кержаков: "Зенит" не показал всех своих качеств в матче со "Славией" — потом разберемся"

Капитан "Зенита" Михаил Кержаков после матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Славии" (0:2) отметил, что проблем с мотивацией не было. Также он прокомментировал дальний удар Мирослава Стоха.

– Закончен групповой турнир Лиги Европы, ваши эмоции, итоги.

– Ну итоги вы сами знаете: вышли из группы с первого места, задачу выполнили.

– С мотивацией у "Зенита" сегодня были проблемы?

– Да нет, у нас все нормально с мотивацией было: дали поиграть тем, кто получал мало игрового времени.

– На ваш взгляд, авторитет лидера группы пошатнулся?

– Я думаю, что нет, мы же выполнили задачу.

– Если по игре: такие удары, как у Стоха, не берутся?

– Да нет, любой удар можно "взять", я еще не смотрел повтор...

– Там был дальний удар от штанги в ворота.

– Наверное, можно было что-то сделать, не знаю. По горячим следам не могу судить.

– Сегодня "Славия", видимо, была супермотивирована?

– Это неплохая команда, но с ними можно было играть. Для них это был решающий матч, но мы, я думаю, не показали всех своих качеств – потом разберемся.