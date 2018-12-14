Михаил Кержаков: "Зенит" не показал всех своих качеств в матче со "Славией" — потом разберемся"

Капитан "Зенита" Михаил Кержаков после матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Славии" (0:2) отметил, что проблем с мотивацией не было. Также он прокомментировал дальний удар Мирослава Стоха.
– Закончен групповой турнир Лиги Европы, ваши эмоции, итоги.
– Ну итоги вы сами знаете: вышли из группы с первого места, задачу выполнили.
– С мотивацией у "Зенита" сегодня были проблемы?
– Да нет, у нас все нормально с мотивацией было: дали поиграть тем, кто получал мало игрового времени.
– На ваш взгляд, авторитет лидера группы пошатнулся?
– Я думаю, что нет, мы же выполнили задачу.
– Если по игре: такие удары, как у Стоха, не берутся?
– Да нет, любой удар можно "взять", я еще не смотрел повтор...
– Там был дальний удар от штанги в ворота.
– Наверное, можно было что-то сделать, не знаю. По горячим следам не могу судить.
– Сегодня "Славия", видимо, была супермотивирована?
– Это неплохая команда, но с ними можно было играть. Для них это был решающий матч, но мы, я думаю, не показали всех своих качеств – потом разберемся.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-12-14-mikhail-kerzhakov-vyshli-iz-gruppy-s-pervogo-mesta-zadacha-vypolnena.htm