21:22 | Футбол — Лига Европы

Михаил Кержаков: "Я всегда готов выйти на поле"

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Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков в интрвью клубной пресс-службе отметил, что готов выйти на поле в игре 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Славии". Игра состоится 13 декабря. Вне зависимости от ее результата питерцы займут первое место в группе.

– Вы готовы завтра занять место в воротах?

– Это решает главный тренер. Я всегда готов. Для того и тренируюсь каждый день.

– Зачем завтра "Зенит" выходит на поле? Известно, что команда уже заняла первое место.

– Чтобы победить.            

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-12-12-mikhail-kerzhakov-vsegda-gotov-vyyti-na-pole.htm

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