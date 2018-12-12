Михаил Кержаков: "Я всегда готов выйти на поле"

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков в интрвью клубной пресс-службе отметил, что готов выйти на поле в игре 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Славии". Игра состоится 13 декабря. Вне зависимости от ее результата питерцы займут первое место в группе.
– Вы готовы завтра занять место в воротах?
– Это решает главный тренер. Я всегда готов. Для того и тренируюсь каждый день.
– Зачем завтра "Зенит" выходит на поле? Известно, что команда уже заняла первое место.
– Чтобы победить.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-12-12-mikhail-kerzhakov-vsegda-gotov-vyyti-na-pole.htm
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