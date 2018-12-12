Михаил Кержаков: "Я всегда готов выйти на поле"

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков в интрвью клубной пресс-службе отметил, что готов выйти на поле в игре 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Славии". Игра состоится 13 декабря. Вне зависимости от ее результата питерцы займут первое место в группе.

– Вы готовы завтра занять место в воротах?

– Это решает главный тренер. Я всегда готов. Для того и тренируюсь каждый день.



– Зачем завтра "Зенит" выходит на поле? Известно, что команда уже заняла первое место.

– Чтобы победить.