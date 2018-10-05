Михаил Игнатов: "Пусть все останется на совести судьи"

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов после матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Вильярреалом" (3:3) заявил, что красно-белы заслужили победу.



– Конечно, было волнение, как и у всех, – сказал Игнатов. – Но оно ушло с первым касанием. Старались показывать свой футбол: что-то получалось, что-то – нет. Трибуны помогали, гнали нас вперед. Это было очень приятно, не описать словами.



– Что не получалось? Почему "Спартак" владел мячом, больше атаковал, но проигрывал в счете?



– Это стечение обстоятельств. Мы сегодня играли лучше, заслужили победу, но это футбол, всякое случается.



– Что скажете о судействе?



– Это некорректно обсуждать. Пусть все останется на совести судьи. (Ярослав Сусов, Наталья Юрина)