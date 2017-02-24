Михаил Боярский: "Зенит"? Вся страна смотрела, и такое разочарование"

Один из самых известных болельщиков "Зенита", народный артист РСФСР Михаил Боярский в интервью корреспонденту "СЭ" высказал мнение, что от сине-бело-голубых отвернулась удача. "Зенит" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы победил "Андерлехт" (3:1), но не смог выйти в следующий раунд из-за поражения в первой встрече (0:2).
– Что сейчас чувствуете?
– Ну это какая-то беда. Ну что же такое… И ведь команду нельзя обвинить. Она сделала очень многое. Но последняя минута… Кто-то не подсказал, что нельзя отдавать сопернику мяч. Тем более у них вышел на замену такой столб, который отдал такой прекрасный пас головой. Эх… Ну что поделаешь? И Лодыгин не помог.
– Стоит говорить о невезении?
– В данном случае, наверное, фарт ушел. Раз – и удача от нас отвернулась. И это на 90-й минуте, мама дорогая! Вся страна смотрела, и вот такое в финале разочарование. Не повезло. Потенциал у команды серьезный. Играли достойно. Никому не стыдно за сегодняшний "Зенит". Но это же футбол. Здесь выигрывает кто-то один. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
zhukovsky
Слава Андерлехту)))
01:02
kingarthur
Вся страна смотрела и болела за Андерлехт, ибо болеть за Зенит - это высшее кощунство.
00:50
spartak ekspress
вся страна радовалась за украденные народные деньги
00:48
Slim Taller
Данни нужно было покидать поле вприпрыжку,а он капитанские повязки разносил не торопясь.Должок за Марсель и прилетел.
00:24
Hrenoid
Ради объективности добавлю, что матчи Зенита с Баварией и МЮ наша страна скорее всего смотрела, но к нынешнему Зениту это совершенно не относится. Спуститесь с небес, Д'Артаньян.
00:23
Hrenoid
ВСЯ СТРАНА смотрела матчи Спартак с Реалом (несколько раз), Наполи и Арсеналом, Локомотива с Интером и Баварией, Ротора и Торпедо с МЮ, Рубин-Барса, ЦСКА-Спортинг.... да даже Ростов - Бавария! Почему она должна смотреть матч двух убогих команд?
00:21
механик39
У меня соседи в подъезде не смотрели да и я тоже ,вот про Трампа так это другое дело .
00:13
jonnio
Всё правильно!!! выход прост!!!! Повысить оплату жкх, а с ними зп беднушкам из газпрома, и сиротам из зенитушки...и тогда на новом стадионе ,
00:11
футбол_2018
И эта помойка собиралась выиграть Л Ч??????Зажравшиеся миллионеры!!А страна-рада!
00:08
Der schwein
Мишель, про всю страну не надо:) И не надо про стыд :)
00:08