00:02 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Михаил Боярский: "Зенит"? Вся страна смотрела, и такое разочарование"

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Один из самых известных болельщиков "Зенита", народный артист РСФСР Михаил Боярский в интервью корреспонденту "СЭ" высказал мнение, что от сине-бело-голубых отвернулась удача. "Зенит" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы победил "Андерлехт" (3:1), но не смог выйти в следующий раунд из-за поражения в первой встрече (0:2).

 
Четверг. Санкт-Петербург. "Зенит" – "Андерлехт" – 3:1. Сине-бело-голубые выиграли, но не вышли в 1/8 финала Лиги Европы.Михаил Боярский: "Никому не стыдно за сегодняшний "Зенит"

– Что сейчас чувствуете?

– Ну это какая-то беда. Ну что же такое… И ведь команду нельзя обвинить. Она сделала очень многое. Но последняя минута… Кто-то не подсказал, что нельзя отдавать сопернику мяч. Тем более у них вышел на замену такой столб, который отдал такой прекрасный пас головой. Эх… Ну что поделаешь? И Лодыгин не помог.

– Стоит говорить о невезении?

– В данном случае, наверное, фарт ушел. Раз – и удача от нас отвернулась. И это на 90-й минуте, мама дорогая! Вся страна смотрела, и вот такое в финале разочарование. Не повезло. Потенциал у команды серьезный. Играли достойно. Никому не стыдно за сегодняшний "Зенит". Но это же футбол. Здесь выигрывает кто-то один. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Боярского

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (10)
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zhukovsky

Слава Андерлехту)))

01:02

kingarthur

Вся страна смотрела и болела за Андерлехт, ибо болеть за Зенит - это высшее кощунство.

00:50

spartak ekspress

вся страна радовалась за украденные народные деньги

00:48

Slim Taller

Данни нужно было покидать поле вприпрыжку,а он капитанские повязки разносил не торопясь.Должок за Марсель и прилетел.

00:24

Hrenoid

Ради объективности добавлю, что матчи Зенита с Баварией и МЮ наша страна скорее всего смотрела, но к нынешнему Зениту это совершенно не относится. Спуститесь с небес, Д'Артаньян.

00:23

Hrenoid

ВСЯ СТРАНА смотрела матчи Спартак с Реалом (несколько раз), Наполи и Арсеналом, Локомотива с Интером и Баварией, Ротора и Торпедо с МЮ, Рубин-Барса, ЦСКА-Спортинг.... да даже Ростов - Бавария! Почему она должна смотреть матч двух убогих команд?

00:21

механик39

У меня соседи в подъезде не смотрели да и я тоже ,вот про Трампа так это другое дело .

00:13

jonnio

Всё правильно!!! выход прост!!!! Повысить оплату жкх, а с ними зп беднушкам из газпрома, и сиротам из зенитушки...и тогда на новом стадионе ,

00:11

футбол_2018

И эта помойка собиралась выиграть Л Ч??????Зажравшиеся миллионеры!!А страна-рада!

00:08

Der schwein

Мишель, про всю страну не надо:) И не надо про стыд :)

00:08

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