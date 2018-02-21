Михаил Боярский: "Зенит" не пройдет "Селтик"

Известный российский артист Михаил Боярский отметил, что "Селтик" произвел на него сильное впечатление. Боярский также добавил, что "Зенит" не сможет обыграть шотландцев в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
– Из-за Олимпиады хватает времени следить за "Зенитом"?
– Хватает. "Зенит" не пройдет "Селтик", который произвел на меня очень сильное впечатление. Думаю, дома мы у них не выиграем. Не получится.
– Есть сожаление, что команду покинули Дзюба и Шатов?
– Всегда остается какой-то шрам после таких историй. Но здесь, к сожалению, ничего не попишешь. Нужно бегать, нужно доказывать свою состоятельность. Вероятно, то, что делал Шатов не убедило Манчини. Посмотрим, придутся ли ко двору Оздоев и Набиуллин. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Напомним, что ответный матч "Зенит" - "Селтик" состоится 22 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведеттекстовую онлайн-трансляцию матча.
- Артем Дзюба
- Зенит СПб
- Роберто Манчини
- Михаил Боярский
- Магомед Оздоев
- Олег Шатов
- Лига Европы
- Эльмир Набиуллин
Митяй Антибомж
Шляпа решил под адеквата закосить.
22:32 21 февраля
h5smgheffqkshh
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
19:48 21 февраля
foreverCSKAforever
Это радует. Боярский в таких вещах показал себя компетентным оракулом.
19:36 21 февраля
jeltaagazetenka
я зауважал бояру
19:10 21 февраля
zoolord
Пусть проходят все, очки очень нужны, да и от португосов убегать надо. У них в следующем сезоне в ЛЕ огромные очки будут.
18:36 21 февраля
паоло росси
ЗЮК~ паоло сосси и Bibigon2000-гончарных дел мастера (глиномесы),вы в момент пиха друг друга про Спартак говорите?------------------------------еще одна с пихами вылезла, по своему личному опыту судящая))
17:57 21 февраля
ЗЮК~
паоло сосси и Bibigon2000-гончарных дел мастера (глиномесы),вы в момент пиха друг друга про Спартак говорите?
17:55 21 февраля
паоло росси
все московские армяне считают себя рассиянами, как и свинарня свою помойку - великим клубом)
17:38 21 февраля
Bibigon2000
sawrtre Селтик,порадуй россиян,ждём вылет газовика!!!!!!!!!!!!!!!!! 16:50===============с каких пор тушинская тушенка именует себя "россияне"?
17:27 21 февраля
Хидетоши Наката
Думаю специально, чтобы не сглазить. Все-таки болельщик.
17:16 21 февраля
Бу-га-га!
sawrtre____ Пенёк, а как насчёт вылета бекона?)))
16:55 21 февраля
Serenky25
А что думает Гена Ястребов?
16:55 21 февраля
Vlаdimir
В предсказание Боярского верится с трудом. Если только он не обладает информацией о том, что Манчини хочет досрочно покинуть Зенит и возглавить сборную Италии.
16:52 21 февраля
sawrtre
Селтик,порадуй россиян,ждём вылет газовика!!!!!!!!!!!!!!!!!
16:50 21 февраля
Haiaxi
Раз уж Боярский сказал, что не пройдёт, значит не пройдёт. Думаю, будет как всегда у Зенита - 2-0 по ходу матча и ответный гол на 89 минуте.
16:48 21 февраля
Бу-га-га!
А Каналья-то - оптимист.
16:45 21 февраля
Бергкамп 10
правду глаголишь!!!!!счет будет 2-2!!!!
16:39 21 февраля
П_о_в_а_р
А вот ДАртаньян никогда не сдавался.
16:30 21 февраля
Щас спою
Даже д.артаньян перестал верить в баклан клуб
16:25 21 февраля
Millwall82
С чего такие пессимистические выводы? 1-0 это не 3-1. Как с Андерлехтом было в том году, и то чудом не прошли их потом в ответке.
16:24 21 февраля
Kanidzha
Конечно Селтик смотрелся лучше дома целеустремлённей,я болею за Цска но тут я за Зенит верю что пройдут.
16:23 21 февраля
ATA
Молодец. также уважаю такое мнение.
16:21 21 февраля
RobertH
Не пройдёт?Скорее всего не пройдёт.А за счет чего будут проходить?Ведь в Глазго Селтик,с бюджетом команды меньшим примерно на 70 миллионов долларов,просто раздавил Зенит и морально и физически.А Кокорин,к примеру,блеснул лишь один раз,да и то при выносе мяча из своей штрафной.А Манчини стоял и смотрел,укутавшись в шарфик.И аргентинские звезды потерялись и выглядели безсмысленно.Что-то может измениться резко?Селтик приедет в Питер и встанет вдруг у своих ворот?Это вряд ли...А просто играть на равных физически ребята Манчини не в состоянии.Надежды только на Лунева,может быть дойдет до пеналей,разве что...
16:21 21 февраля
Ю.Ю.
Михаил Сергеевич, вспоминайте, как нас Марсель в марте 8 года гонял. Да, что гонял, в газон втаптывал. И что в итоге? Помните?
16:21 21 февраля
serzheo
Поддержу Боярыча. Не пройдет. Правда с такой игрой нет смысла и барахтаться. Не Селтику, так Милану точно сольем.
16:16 21 февраля
sawrtre
Михаил Сергеевич,уважуха!!!!!!!!!!!!!Спартак-чемпион!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16:13 21 февраля
марселос уолес
Молодец. Можно уважать такое мнение.
16:12 21 февраля