Михаил Боярский: "Зенит" не пройдет "Селтик"

Известный российский артист Михаил Боярский отметил, что "Селтик" произвел на него сильное впечатление. Боярский также добавил, что "Зенит" не сможет обыграть шотландцев в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

– Из-за Олимпиады хватает времени следить за "Зенитом"?

– Хватает. "Зенит" не пройдет "Селтик", который произвел на меня очень сильное впечатление. Думаю, дома мы у них не выиграем. Не получится.

– Есть сожаление, что команду покинули Дзюба и Шатов?

– Всегда остается какой-то шрам после таких историй. Но здесь, к сожалению, ничего не попишешь. Нужно бегать, нужно доказывать свою состоятельность. Вероятно, то, что делал Шатов не убедило Манчини. Посмотрим, придутся ли ко двору Оздоев и Набиуллин. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что ответный матч "Зенит" - "Селтик" состоится 22 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведеттекстовую онлайн-трансляцию матча.