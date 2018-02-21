16:10 21 февраля | Футбол — Лига Европы

Михаил Боярский: "Зенит" не пройдет "Селтик"

27

Известный российский артист Михаил Боярский отметил, что "Селтик" произвел на него сильное впечатление. Боярский также добавил, что "Зенит" не сможет обыграть шотландцев в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

– Из-за Олимпиады хватает времени следить за "Зенитом"?

– Хватает. "Зенит" не пройдет "Селтик", который произвел на меня очень сильное впечатление. Думаю, дома мы у них не выиграем. Не получится.

– Есть сожаление, что команду покинули Дзюба и Шатов?

– Всегда остается какой-то шрам после таких историй. Но здесь, к сожалению, ничего не попишешь. Нужно бегать, нужно доказывать свою состоятельность. Вероятно, то, что делал Шатов не убедило Манчини. Посмотрим, придутся ли ко двору Оздоев и Набиуллин. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что ответный матч "Зенит" - "Селтик" состоится 22 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведеттекстовую онлайн-трансляцию матча.

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27
Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (27)
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Митяй Антибомж

Шляпа решил под адеквата закосить.

22:32 21 февраля

h5smgheffqkshh

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

19:48 21 февраля

foreverCSKAforever

Это радует. Боярский в таких вещах показал себя компетентным оракулом.

19:36 21 февраля

jeltaagazetenka

я зауважал бояру

19:10 21 февраля

zoolord

Пусть проходят все, очки очень нужны, да и от португосов убегать надо. У них в следующем сезоне в ЛЕ огромные очки будут.

18:36 21 февраля

паоло росси

ЗЮК~ паоло сосси и Bibigon2000-гончарных дел мастера (глиномесы),вы в момент пиха друг друга про Спартак говорите?------------------------------еще одна с пихами вылезла, по своему личному опыту судящая))

17:57 21 февраля

ЗЮК~

паоло сосси и Bibigon2000-гончарных дел мастера (глиномесы),вы в момент пиха друг друга про Спартак говорите?

17:55 21 февраля

паоло росси

все московские армяне считают себя рассиянами, как и свинарня свою помойку - великим клубом)

17:38 21 февраля

Bibigon2000

sawrtre Селтик,порадуй россиян,ждём вылет газовика!!!!!!!!!!!!!!!!! 16:50===============с каких пор тушинская тушенка именует себя "россияне"?

17:27 21 февраля

Хидетоши Наката

Думаю специально, чтобы не сглазить. Все-таки болельщик.

17:16 21 февраля

Бу-га-га!

sawrtre____ Пенёк, а как насчёт вылета бекона?)))

16:55 21 февраля

Serenky25

А что думает Гена Ястребов?

16:55 21 февраля

Vlаdimir

В предсказание Боярского верится с трудом. Если только он не обладает информацией о том, что Манчини хочет досрочно покинуть Зенит и возглавить сборную Италии.

16:52 21 февраля

sawrtre

Селтик,порадуй россиян,ждём вылет газовика!!!!!!!!!!!!!!!!!

16:50 21 февраля

Haiaxi

Раз уж Боярский сказал, что не пройдёт, значит не пройдёт. Думаю, будет как всегда у Зенита - 2-0 по ходу матча и ответный гол на 89 минуте.

16:48 21 февраля

Бу-га-га!

А Каналья-то - оптимист.

16:45 21 февраля

Бергкамп 10

правду глаголишь!!!!!счет будет 2-2!!!!

16:39 21 февраля

П_о_в_а_р

А вот ДАртаньян никогда не сдавался.

16:30 21 февраля

Щас спою

Даже д.артаньян перестал верить в баклан клуб

16:25 21 февраля

Millwall82

С чего такие пессимистические выводы? 1-0 это не 3-1. Как с Андерлехтом было в том году, и то чудом не прошли их потом в ответке.

16:24 21 февраля

Kanidzha

Конечно Селтик смотрелся лучше дома целеустремлённей,я болею за Цска но тут я за Зенит верю что пройдут.

16:23 21 февраля

ATA

Молодец. также уважаю такое мнение.

16:21 21 февраля

RobertH

Не пройдёт?Скорее всего не пройдёт.А за счет чего будут проходить?Ведь в Глазго Селтик,с бюджетом команды меньшим примерно на 70 миллионов долларов,просто раздавил Зенит и морально и физически.А Кокорин,к примеру,блеснул лишь один раз,да и то при выносе мяча из своей штрафной.А Манчини стоял и смотрел,укутавшись в шарфик.И аргентинские звезды потерялись и выглядели безсмысленно.Что-то может измениться резко?Селтик приедет в Питер и встанет вдруг у своих ворот?Это вряд ли...А просто играть на равных физически ребята Манчини не в состоянии.Надежды только на Лунева,может быть дойдет до пеналей,разве что...

16:21 21 февраля

Ю.Ю.

Михаил Сергеевич, вспоминайте, как нас Марсель в марте 8 года гонял. Да, что гонял, в газон втаптывал. И что в итоге? Помните?

16:21 21 февраля

serzheo

Поддержу Боярыча. Не пройдет. Правда с такой игрой нет смысла и барахтаться. Не Селтику, так Милану точно сольем.

16:16 21 февраля

sawrtre

Михаил Сергеевич,уважуха!!!!!!!!!!!!!Спартак-чемпион!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16:13 21 февраля

марселос уолес

Молодец. Можно уважать такое мнение.

16:12 21 февраля

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