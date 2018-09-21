Михаил Боярский: "В Дании Анюков показал, как надо играть в защите"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский в интервью "СЭ" поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном" (1:1). Следующий матч сине-бело-голубые проведут с чешской "Славией" 4 октября в Петербурге.

– "Зенит" выполнил задачу, хотя сил на второй тайм не хватило – это было заметно, – отметил Боярский. – Исключением был Анюков​, который показал, как полагается играть в защите. Маркизио и Лунев очень хорошо себя проявили. "Зенит" мог и пропустить второй гол, потому что сил не хватило. Может, игроки берегли их для "Локомотива", хотя они слишком молоды, чтобы рано так сдавать. Перспективы в Лиге Европы – оптимистичные. (Игорь Новиков)