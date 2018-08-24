Михаил Боярский: "Не нужно перехваливать Дзюбу"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита"​ Михаил Боярский в интервью "СЭ" после победы над "Мольде" (3:1) отметил, что нападающего Артема Дзюбу на стоит перехваливать. Форвард стал автором первого гола во встрече.

– Как вам связка Дзюба – Заболотный? Перспективная?

– Думаю, что любая связка перспективная, если в ней задействована вся команда. У Дзюбы высокий рост, отличное видение поля. Он может протащить мяч до штрафной. Но, конечно, взаимопонимание должно быть между всеми футболистами. Играть нужно не на Дзюбу или Заболотного, а на команду. Нападающие – это завершители атак.

– Нынешнего Дзюбу можно остановить?

– Конечно, можно. Все может быть. Просто не нужно перехваливать его. Он – профессионал, и сейчас находится в хорошей форме. Но если на шею будут постоянно накидывать венок славы, он его может придавить. Дзюбе хватит ума и воспитания, чтобы понять, что не "Зенит" сделал Петербург, а наоборот. А наш город – это болельщики, зрители, взрослые, дети, которые поддерживают команду. Артем является только частью города, а не вершиной. (Арман МКРТЧЯН)

Полностью интервью Боярского