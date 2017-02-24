Михаил Боярский: "Исход матча "Зенита" и "Андерлехта" – оптимистическая трагедия"

Один из самых известных болельщиков "Зенита", народный артист РСФСР Михаил Боярский в интервью корреспонденту "СЭ" подчеркнул, что претензии есть ко всем игрокам сине-бело-голубых. "Зенит" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы победил "Андерлехт" (3:1), но не смог выйти в следующий раунд из-за поражения в первой встрече (0:2).

– Смазали сегодняшний праздник?

– Да, конечно. Но в нашей жизни сейчас всего хватает. И праздников и беды.

– Но Артем Дзюба, принявший участие во всех трех голах, – настоящий защитник отечества?

– Хорошо сыграл. Но претензии есть все равно ко всем игрокам, раз не прошли дальше. Нельзя хвалить и превозносить футболистов за то, что они в итоге не вышли из этой пары победителями. Да, играли достойно, с азартом, но…

– Какой театральный эпитет можете подобрать к сегодняшнему исходу матча?

– Оптимистическая трагедия. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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