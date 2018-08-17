Михаил Боярский: "Игра с "Мольде"? Меня больше волнует чемпионат России. Жду, что "Зенит" будет чемпионом"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский в интервью "СЭ" после победы над минским "Динамо" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (8:1 дополнительное время) отметил, что для него важнее чемпионат России.

– В следующем раунде играть с "Мольде". Каких дальше ждать чудес от "Зенита"?

– Меня больше волнует внутренний чемпионат. Жду, что питерцы будут чемпионами страны. Тем более у нас девять очков, мы сейчас лидируем. После этой игры футболисты "Зенита" не имеют права играть уровнем ниже. Они постоянно должны быть в таком напряжении и в такой форме. У "Зенита" для этого есть все.

– Лигу Европы отодвигаем на второй план?

– Для меня да. Буду следить за внутренним чемпионатом. Сегодня счастливый день, был на "Петровском", самом родном стадионе. Не очень люблю новый стадион. Но все равно буду ходить на него и смотреть футбол с удовольствием. Теперь вдвое больше болельщиков будет приходить на все наши матчи. И не только в Санкт-Петербурге. (Арман МКРТЧЯН)