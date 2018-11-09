Михаил Боярский: "Дзюба может не сыграть с ЦСКА? "Зенит" справлялся и без Халка"

Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский в интервью "СЭ" высказал свое мнение о матче 4-го тура Лиги Европы, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью на выезде с "Бордо" (1:1). После четырех туров питерцы лидируют в группе С, набрав 8 очков, второй идет чешская "Славия" (7), третьим – "Копенгаген" (5), замыкает квартет "Бордо" (1).

– Как вам "Зенит" без Дзюбы и Ивановича?

– Считаю, ребята молодцы. Они справились со своей задачей – ничья в данном случае как победа, потому что отсутствие таких футболистов словно психологическая травма для команды. Дзюба и Иванович – лидеры. Но коллектив без них достойно справился, превзойдя, считаю, "Бордо", потому что пенальти – это не гол с игры. Пропустив первым "Зенит" сумел забить в ответ, держался достойно и справился в обороне, как бы соперник ни давил. Все футболисты действовали на высоком уровне, и это было приятно, потому что в следующем матче вернутся лидеры, что даст шанс на победу над ЦСКА.

– Но есть вероятность, что Дзюба пропустит встречу с армейцами. Справится ли "Зенит" без него?

– Все-таки очень хотелось, чтобы Артем присутствовал. Потеря любого игрока – травма для команды. Конечно, когда клуб покидали Халк и другие ребята, справлялись. Смогут и без Дзюбы, но нужна равноценная замена.

– Как вам в целом работа Сергея Семака?

– У меня пока к нему только благодарность и низкий поклон. Это перспективный тренер. То, что он делает, свидетельствует, что Семак на правильном пути. Зимой еще новички появятся – понятно, что тренер сейчас этим занимается. Думаю, его выбор окажется правильным, и в итоге команда укрепит лидирующие позиции. (Елена Григорьевская)