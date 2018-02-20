Михаэль Баллак: "Ничья в матче с "Барселоной" станет хорошим результатом для "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Михаэль Баллак считает, что лондонцы сыграют вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". По его словам, 0:0 - это хороший результат перед ответной игрой.

- Предсказать итог матча всегда сложно, - сказал Баллак в интервью клубной пресс-службе. – Особенно, когда речь идет о такой большой игре, как "Челси" – "Барселона". Думаю, что ничья со счетом 0:0 станет хорошим результатом. Это не лучший исход для фанатов, но для команды это неплохой исход перед выездной встречей. Поэтому я ставлю на 0:0.

Напомним, матч "Челси" - "Барселона" пройдет 20 февраля. Начало - в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.