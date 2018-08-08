Миха Мевля: "Зенит" хочет выиграть Лигу Европы"

Защитник "Зенита" Миха Мевля на пресс-конференции перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо" подчеркнул, что команда ставит перед собой задачу выиграть турнир.

– Мы хотим выиграть в четверг и, в целом, хотим победить в Лиге Европы, – сказал Мевля. – Но для начала давайте выиграем у "Динамо". (Гоша ЧЕРНОВ)

Первый матч между российским и белорусским клубами состоится завтра, 9 августа. Ответная встреча пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге.

"Динамо" Мн – "Зенит": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 9 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)