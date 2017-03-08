Миха Мевля: "У "Ростова" в этом сезоне парад топ-форвардов – Левандовски, Торрес, Ибрагимович"

Защитник "Ростова" Миха Мевля перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" подчеркнул, что на того соперника не требуется дополнительная мотивация. Также он отметил, что оборона ростовчан сделает все, чтобы не дать Златану Ибрагимовичу забить, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– У вас недавно родился ребенок. Это станет дополнительным стимулом?

– Да, это было всего 12 дней назад. Мы все очень счастливы. И это действительно большая мотивация, но "Манчестер" для меня достаточно серьезная мотивация в любом случае.

– Ваша защитная линия сумела осенью нейтрализовать Левандовски. А как бороться с Ибрагимовичем?

– У нас тут в этом сезоне парад топ-форвардов – Левандовски, Торрес, теперь Ибрагимович. Постараемся сделать все возможное, чтобы его остановить. Но мы сильны командой, а не только защитой.