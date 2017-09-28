Миха Мевля: "Реал Сосьедад" похож на "Краснодар". Мы обыграли и тех и других"

Защитник "Зенита" Миха Мевля после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1) отметил, что чувствует себя увереннее, когда регулярно выходит на поле. Футболист подчеркнул, что каждая встреча на данном этапе сезона имеет большое значение.
– Мы здорово начали матч, – сказал Мевля. – Быстро забили два гола, но все-таки не смогли полностью сохранить концентрацию и до перерыва один раз пропустили.
– Довольны тем, что Манчини вам все больше доверяет и регулярно выпускает в основе?
– Чем больше я играю, тем более уверен в себе.
– Манчини говорил, что матч с "Реалом Сосьедад" – самая важная игра на этом отрезке сезона. Согласны с ним?
– Каждый матч важен. В этот раз мы встречались с одним из фаворитов группы. Победа позволила нам опередить испанцев.
– "Реал Сосьедад" – самый серьезный соперник в группе?
– Каждый соперник серьезен. Но если говорить о качестве, то да – это очень сильная команда.
– Можете сравнить "Реал Сосьедад" с какими-нибудь российскими командами?
– Сложно сравнивать, потому что в России и Испании разные стили игры.
– Может быть, они похожи на "Краснодар" или "Спартак"?
– Да, "Краснодар" играет похоже. Но мы-то обыграли и тех и других. (Сергей ЯРЕМЕНКО)