Миха Мевля: "Реал Сосьедад" похож на "Краснодар". Мы обыграли и тех и других"

Защитник "Зенита" Миха Мевля после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1) отметил, что чувствует себя увереннее, когда регулярно выходит на поле. Футболист подчеркнул, что каждая встреча на данном этапе сезона имеет большое значение.

– Мы здорово начали матч, – сказал Мевля. – Быстро забили два гола, но все-таки не смогли полностью сохранить концентрацию и до перерыва один раз пропустили.

– Довольны тем, что Манчини вам все больше доверяет и регулярно выпускает в основе?

– Чем больше я играю, тем более уверен в себе.

– Манчини говорил, что матч с "Реалом Сосьедад" – самая важная игра на этом отрезке сезона. Согласны с ним?

– Каждый матч важен. В этот раз мы встречались с одним из фаворитов группы. Победа позволила нам опередить испанцев.

– "Реал Сосьедад" – самый серьезный соперник в группе?

– Каждый соперник серьезен. Но если говорить о качестве, то да – это очень сильная команда.

– Можете сравнить "Реал Сосьедад" с какими-нибудь российскими командами?

– Сложно сравнивать, потому что в России и Испании разные стили игры.

– Может быть, они похожи на "Краснодар" или "Спартак"?

– Да, "Краснодар" играет похоже. Но мы-то обыграли и тех и других. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"