Миха Мевля: "Доволен своим первым матчем в составе "Зенита"

Защитник "Зенита" Миха Мевля после победы в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Вардара" (5:0) написал на своей странице в Твиттере, что команда выдала хороший старт в этом турнире. Футболист дебютировал за сине-бело-голубых в игре против македонского клуба.
"Хороший старт в Лиге Европы! Доволен своим первым матчем в составе "Зенита", - написал Мевля в Твиттере.
Напомним, что Мевля перешел в "Зенит" из "Ростова" в конце летнего трансферного окна.
Good start in Europa League 💪 I am also very happy for my first match with @zenit_spb!#europaleague #VardarZenit pic.twitter.com/8fX9jwlRb5– Miha Mevlja (@MihaMevlja) 15 сентября 2017 г.