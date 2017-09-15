Миха Мевля: "Доволен своим первым матчем в составе "Зенита"

Защитник "Зенита" Миха Мевля после победы в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Вардара" (5:0) написал на своей странице в Твиттере, что команда выдала хороший старт в этом турнире. Футболист дебютировал за сине-бело-голубых в игре против македонского клуба.

"Хороший старт в Лиге Европы! Доволен своим первым матчем в составе "Зенита", - написал Мевля в Твиттере.

Напомним, что Мевля перешел в "Зенит" из "Ростова" в конце летнего трансферного окна.