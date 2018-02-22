МИД РФ призвал болельщиков "Спартака" проявлять осторожность в Испании

Пресс-служба МИД РФ призвала болельщиков "Спартака", которые отправились в Бильбао на ответный матч Лиги Европы против "Атлетика", проявлять осторожность и избегать инцидентов. Напомним, первая встреча прошла в Москве и завершилась победой испанцев со счетом 3:1.

"Испания – в связи с предстоящим 22.02 на стадионе San Mames Barria (город Бильбао) в рамках Лиги Европы матчем футбольных команд "Спартак" (Москва) и "Атлетик" (Бильбао) обращаем внимание болельщиков на необходимость проявлять осторожность, избегать инцидентов, соблюдать организованность, порядок и местное законодательство, а также выполнять инструкции правоохранительных органов", - говорится в заявлении МИД РФ.