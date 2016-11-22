Мхитарян выйдет на поле в матче с "Фейеноордом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что полузащитник Генрих Мхитарян появится на поле в матче группового турнира Лиги Европы с "Фейеноордом". По словам специалиста, хавбек получает мало игрового времени из-за затянувшегося процесса адаптации.

- Сказал Мхитаряну, что он примет участие в мачте с "Фейеноордом", - приводит пресс-служба манкунианцев слова Моуринью. - Он постарается проявить себя. Безусловно, он разочарован. Мхитарян мало говорит и много работает, чтобы адаптироваться.

После игры в чемпионате Англии я сказал ему, что эта встреча была не для него. Не думаю, что ему нужно выходить на несколько минут на замену. Ему нужен матч, в котором он выйдет в стартовом составе и проявит себя.