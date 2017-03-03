Мхитарян вряд ли сыграет против "Ростова"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян с большой долей вероятности не примет участия в гостевом первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова". Об этом сообщил главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

– Мхитарян по-прежнему вне игры, – приводит официальный сайт "МЮ" слова Моуринью – Он не смог восстановиться к матчу против "Борнмута". Надеюсь, что в течение следующей неделе, особенно к ее концу, когда мы будем играть с "Челси", он будет в нормальном состоянии. Также у Бастиана Швайнштайгера небольшое повреждение, в остальном все здоровы.