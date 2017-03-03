Мхитарян вряд ли сыграет против "Ростова"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян с большой долей вероятности не примет участия в гостевом первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова". Об этом сообщил главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.
– Мхитарян по-прежнему вне игры, – приводит официальный сайт "МЮ" слова Моуринью – Он не смог восстановиться к матчу против "Борнмута". Надеюсь, что в течение следующей неделе, особенно к ее концу, когда мы будем играть с "Челси", он будет в нормальном состоянии. Также у Бастиана Швайнштайгера небольшое повреждение, в остальном все здоровы.
Владимир 3107
Темнит Моуриньо. Он сейчас как раз к матчу с "Ростовом" и Мхитаряна готовит, и Руни. Дал им передышку к матчу в Ростове. Однако мандражирует португалец судя по всему, это как-то и настроение поднимает. Но к матчу с "Ростовом" свою команду португалец чувствуется готовит по полной. Короче рубка с МЮ будет крутая.
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