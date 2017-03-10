Мхитарян - в команде недели Лиги Европы, игроки "Ростова" и "Краснодара" в нее не попали

УЕФА объявила команду недели по итогам первых матчей в 1/8 финала Лиги Европы. В список 11 лучших футболистов находится полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян, забивший мяч в ворота "Ростова" (1:1). Отметим, что ни один представитель российских команд – "Ростова" и "Краснодара" – в список не попал. Ответные матчи состоятся 16 марта.

Команда недели выглядит следующим образом:

вратарь: Янн Зоммер ("Боруссия" Менхенгладбах); защитники: Уго Мальо ("Сельта"), Урош Спаич ("Андерлехт"), Людвиг Аугустинссон ("Копенгаген"); полузащитники: Алехандро Посуэло ("Генк"), Генрих Мхитарян ("Манчестер Юнайтед"), Корантен Толиссо ("Лион"), Руслан Малиновский ("Генк"); нападающие: Венсан Абубакар ("Бешикташ"), Мбвана Саматта ("Генк"), Александр Ляказетт ("Лион").