Мхитарян пропустит первый матч с "Атлетико"

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не сыграет в первом матче полуфинала Лиги Европы против "Атлетико". Об этом заявил главный тренер "канониров" Арсен Венгер.

– Мхитарян не будет готов к четвергу, – приводит ESPN слова Венгера. – Уилшир сможет сыграть, а по Езилу еще нет окончательного решения.

Мхитарян получил травму колена в первом матче четвертьфинала Лиги Европы против ЦСКА (4:1). Первый матч полуфинала Лиги Европы между "Арсеналом" и "Атлетико" состоится 26 апреля в Лондоне. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.