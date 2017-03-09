Мхитарян открыл счет в матче "Ростов" - "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян забил первый гол в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова". Армянский футболист открыл счет на 35-й минуте встречи после прострела с левого фланга от нападающего Златана Ибрагимовича.
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян забил первый гол в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова". Армянский футболист открыл счет на 35-й минуте встречи после прострела с левого фланга от нападающего Златана Ибрагимовича.
Armen70
так держать Гено джан!!!! ещё парочку !!!!!!!
21:52