21:36 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Мхитарян открыл счет в матче "Ростов" - "Манчестер Юнайтед"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян забил первый гол в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова". Армянский футболист открыл счет на 35-й минуте встречи после прострела с левого фланга от нападающего Златана Ибрагимовича.

Трансляция матча "Ростов" – "Манчестер Юнайтед"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Armen70

так держать Гено джан!!!! ещё парочку !!!!!!!

21:52

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