Мхитарян открыл счет в матче "Ростов" - "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян забил первый гол в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова". Армянский футболист открыл счет на 35-й минуте встречи после прострела с левого фланга от нападающего Златана Ибрагимовича.

Трансляция матча "Ростов" – "Манчестер Юнайтед"