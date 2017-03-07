Мхитарян готов к "Ростову"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян опубликовал "твит" перед полетом команды в Ростов-на-Дону. Сегодня английский клуб вылетел на игру и объявил заявку на встречу. Матч с "Ростовом" состоится 9 марта. В текущем сезоне армянский футболист провел 4 матча в европейском турнире и забил два мяча, также на его счету три гола и передача в 15 встреч в чемпионате Англии.

– Готовы лететь в Ростов, – написал Мхитарян.