18:57 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Мхитарян готов к "Ростову"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян опубликовал "твит" перед полетом команды в Ростов-на-Дону. Сегодня английский клуб вылетел на игру и объявил заявку на встречу. Матч с "Ростовом" состоится 9 марта. В текущем сезоне армянский футболист провел 4 матча в европейском турнире и забил два мяча, также на его счету три гола и передача в 15 встреч в чемпионате Англии.

– Готовы лететь в Ростов, – написал Мхитарян.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Dr.ZLO161

очень плохо.....

19:24

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