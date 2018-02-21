12:03 21 февраля | Футбол — Лига Европы

Места на "вираже" во время игры с "Селтиком" займут дети со своими родителями

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В четверг на стадионе "Санкт-Петербург" "Зенит" во время игры 1/16 финала Лиги Европы с "Селтиком" останется без поддержки активной группы фанатов – "виража", передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. На этой трибуне будет висеть баннер со слоганом УЕФА – "равная игра", а места вокруг него займут три с половиной тысячи детей и их родителей. Билеты для них распространялись бесплатно.

Напомним, "Зенит" был наказан штрафом в размере 10 тысяч евро и дисквалификацией на один матч сектора, на котором во время домашней встречи группового этапа с "Вардаром" был вывешен баннер с изображением сербского генерала Ратко Младича.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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баламошка

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13:16 21 февраля

Vittorio-049

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