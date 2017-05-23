Меры безопасности на финале Лиги Европы усилены не будут

Полиция Стокгольма не планирует усиливать меры безопасности на время финального матча Лиги Европы и предшествующих ему мероприятий из-за теракта на концерте в Манчестере.

Трагедия случилась во время концерта американской певицы Арианы Гранде в "Манчестер Арене", которая, считается крупнейшим крытым стадионом в странах Евросоюза и вмещает 21 тысячу человек. В результате теракта погибли 22 человека. Около 60 людей получили различные травмы.

- Мы начали готовиться к финалу за пару месяцев до него, - сообщили ТАСС в полиции Стокгольма. - Мы подготовили серьезные меры безопасности еще до взрыва в Манчестере. Так что никаких изменений в нашем плане по обеспечению безопасности не будет.

Напомним, что финальный матч Лиги Европы "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.