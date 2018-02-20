Мэр Эстепоны пожелал "Спартаку" удачи перед матчем с "Атлетиком"

"Спартак" продолжает в Испании подготовку к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика". Как сообщает пресс-служба красно-белых, днем в гостиницу, где базируется команда, приезжал мэр Эстепоны Хосе Мария Гарсия Урбано. Он поприветствовал команду и пожелал ей удачи и побед во второй части сезона.

Отмечается, что полузащитники Джано Ананидзе и Артем Тимофеев занимались частично в общей группе. Защитники Георгий Тигиев и Георгий Джикия работали по индивидуальной программе в тренажерном зале.

Завтра "Спартак" проведет утреннюю тренировку в Эстепоне. А днем в среду красно-белые вылетят в Бильбао, где 22 февраля проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика". Начало - в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Первая игра завершилась победой испанцев со счетом 3:1.

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