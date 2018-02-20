20:47 | Футбол — Лига Европы

Мэр Эстепоны пожелал "Спартаку" удачи перед матчем с "Атлетиком"

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"Спартак" продолжает в Испании подготовку к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика". Как сообщает пресс-служба красно-белых, днем в гостиницу, где базируется команда, приезжал мэр Эстепоны Хосе Мария Гарсия Урбано. Он поприветствовал команду и пожелал ей удачи и побед во второй части сезона.

Отмечается, что полузащитники Джано Ананидзе и Артем Тимофеев занимались частично в общей группе. Защитники Георгий Тигиев и Георгий Джикия работали по индивидуальной программе в тренажерном зале.

Завтра "Спартак" проведет утреннюю тренировку в Эстепоне. А днем в среду красно-белые вылетят в Бильбао, где 22 февраля проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика". Начало - в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Первая игра завершилась победой испанцев со счетом 3:1.

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-02-20-mer_estepony_pozhelal_udachi_spartakovtsam/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

"Он поприветствовал команду и пожелал ей удачи и побед во второй части сезона".///////////Ой желтуха))

21:16

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