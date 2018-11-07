Мехди Карсела-Гонсалес: "Краснодару" нельзя давать пространство"

Полузащитник "Стандарда" Мехди Карсела-Гонсалес на пресс-конференции перед матчем 4-го тура Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что его команде нужно уделять внимание деталям, чтобы переиграть соперника, передает корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Нужно быть очень внимательными в защите, потому что это будет сложно – не дать пространство "Краснодару", – отметил Карсела-Гонсалес. – Необходимо показать хороший результат. Надо уделять внимание деталям. Говоря о себе, я не могу сказать, что нахожусь в наилучшей форме.

"Краснодар" – "Стандард": Лига Европы, 8 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 20.55 (мск)​