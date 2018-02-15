21:13 | Футбол — Лига Европы

Мегаперформанс "Спартака" на матче с "Атлетиком". Видео

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Болельщики "Спартака" устроили эффектный перформанс в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика". Во время выхода футболистов на поле все трибуны окрасились в красно-белые цвета, с одной стороны фанаты подняли изображение кубка Лиги Европы, а с другой главного тренера Массимо Карреры. На центральной трибуне появилась надпись "To the top" ("к вершине").

Трансляция матча "Спартак" - "Атлетик" 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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эдпитер

шоу делать научились, осталось научиться играть

22:45

shpasic

что значит надпись STOP на центральных трибунах?

21:22

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