Мегаперформанс "Спартака" на матче с "Атлетиком". Видео

Болельщики "Спартака" устроили эффектный перформанс в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика". Во время выхода футболистов на поле все трибуны окрасились в красно-белые цвета, с одной стороны фанаты подняли изображение кубка Лиги Европы, а с другой главного тренера Массимо Карреры. На центральной трибуне появилась надпись "To the top" ("к вершине").
🔥🔥 Мегаперфоманс фанатов "Спартака" #СпартакАтлетик pic.twitter.com/yAB0vo9Nh9– СЭ Спартак (@spartak_se) 15 февраля 2018 г.
эдпитер
шоу делать научились, осталось научиться играть
22:45
shpasic
что значит надпись STOP на центральных трибунах?
21:22