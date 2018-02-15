Мегаперформанс "Спартака" на матче с "Атлетиком". Видео

Болельщики "Спартака" устроили эффектный перформанс в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика". Во время выхода футболистов на поле все трибуны окрасились в красно-белые цвета, с одной стороны фанаты подняли изображение кубка Лиги Европы, а с другой главного тренера Массимо Карреры. На центральной трибуне появилась надпись "To the top" ("к вершине").

Трансляция матча "Спартак" - "Атлетик"