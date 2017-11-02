21:34 | Футбол — Лига Европы

Медведев заменил Гильерме в матче с "Шерифом" из-за травмы

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Вратарь "Локомотива" Гильерме получил травму в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа". На 33-й минуте игры основной голкипер железнодорожников был вынужден покинуть поле, вместо него в игру вступил Никита Медведев.

Отметим, что для запасного вратаря столичной команды эта игра стала второй после перехода из "Ростова". Ранее Медведев провел 120 минут во встрече 1/16 финала Кубка России против "Крыльев Советов" (2:3 д.в.).

Текстовая трансляция матча "Локомотив" - "Шериф"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

видимо, у Гильерме травма языка - столько интервью нараздавал.

21:39