Медведев заменил Гильерме в матче с "Шерифом" из-за травмы

Вратарь "Локомотива" Гильерме получил травму в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа". На 33-й минуте игры основной голкипер железнодорожников был вынужден покинуть поле, вместо него в игру вступил Никита Медведев.

Отметим, что для запасного вратаря столичной команды эта игра стала второй после перехода из "Ростова". Ранее Медведев провел 120 минут во встрече 1/16 финала Кубка России против "Крыльев Советов" (2:3 д.в.).

Текстовая трансляция матча "Локомотив" - "Шериф"