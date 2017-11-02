Медведев заменил Гильерме в матче с "Шерифом" из-за травмы

Вратарь "Локомотива" Гильерме получил травму в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа". На 33-й минуте игры основной голкипер железнодорожников был вынужден покинуть поле, вместо него в игру вступил Никита Медведев.
Отметим, что для запасного вратаря столичной команды эта игра стала второй после перехода из "Ростова". Ранее Медведев провел 120 минут во встрече 1/16 финала Кубка России против "Крыльев Советов" (2:3 д.в.).
32 - Ох, вынужденная замена у нас. Никита Медведев меняет Гилерме... Гиля, здоровья! #ЛокоШериф pic.twitter.com/N4kUTs3QOl– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 2 ноября 2017 г.
shpasic
видимо, у Гильерме травма языка - столько интервью нараздавал.
21:39