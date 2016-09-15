Медунянин довел счет в матче "Маккаби" – "Зенит" до разгромного

Полузащитник "Маккаби" Харис Медунянин на 70-й минуте домашнего матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита" забил со штрафного и довел счет встречи до разгромного – 3:0. Для хавбека этот гол стал вторым в этой встрече.

Трансляция матча "Маккаби" - "Зенит"