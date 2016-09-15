Медунянин довел счет в матче "Маккаби" – "Зенит" до разгромного

Полузащитник "Маккаби" Харис Медунянин на 70-й минуте домашнего матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита" забил со штрафного и довел счет встречи до разгромного – 3:0. Для хавбека этот гол стал вторым в этой встрече.
Полузащитник "Маккаби" Харис Медунянин на 70-й минуте домашнего матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита" забил со штрафного и довел счет встречи до разгромного – 3:0. Для хавбека этот гол стал вторым в этой встрече.
Naruto
Миллер, брось зенит! Не спонсируй этот клуб!
21:38
ИНК
Кокорин при счете 0:2 не отдал пас на Кержакова и был бы счет 1:2.Тренер убирает Кержа.Кокоша из ничего привозит штрафной.0:3.Гоните этого мажора
21:36
shu111
Стыдобища. Сборная была лучше. Деньги не играют. витсель - убожество.
21:35