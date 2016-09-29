"Майнц" обыграл "Габалу", "Астана" и "Янг Бойз" голов не забили

"Майнц" в гостевом матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы победил "Габалу" – 3:2. Решающий мяч на 78-й минуте забил полузащитник Левин Озтунали. В параллельной встрече "Астана" дома сыграла вничью с "Янг Бойз" – 0:0.

Лига Европы

Групповой турнир

2-й тур

Группа C

"Габала" (Азербайджан) – "Майнц" (Германия) – 2:3 (0:1)

Голы: Муто, 41 (0:1). Гурбанов, 57 – с пенальти (1:1). Зенев, 62 (2:1). Кордоба, 68 (2:2). Озтунали, 78 (2:3).

"Габала": Безотосный, Рафаэл Сантос, Вернидуб (Джамалов, 86), Мирзабеков, Станкович, Рикардинью, Садыгов (Мамедов, 81), Озобич, Зенев, Гурбанов (Франьич, 81), Дабо.

"Майнц": Лессль, Брозински, Белль, Бюссманн, Хак, Фрай, Клеменс (Озтунали, 67), Юнус Малли, Хосе Родригес (Кордоба, 67), Де Бласис, Муто (Сердар, 84).

Предупреждения: Хак, 14. Озобич, 47. Лессль, 57. Озтунали, 87. Станкович, 90+1.

Судья: Мажейка (Литва).

29 сентября. Баку. Bakcell Arena.

Группа B

"Астана" (Казахстан) – "Янг Бойз" (Швейцария) – 0:0

"Астана": Ерич, Шитов, Шомко, Малый, Бейсебеков, Аничич, Каньяс, Мужиков (Нургалиев, 84), Максимович, Кабананга (Тагыберген, 84), Деспотович (Нусербаев, 74).

"Янг Бойз": Мвого, Саттер, Фон Берген, Лецьякс, Нуху, Сулеймани (Шик, 81), Раве, Бертоне, Закария, Фрай (Дуа, 81), Кубо (Эбишер, 90+1).

Предупреждения: Нуху, 30. Саттер, 73.

Судья: Эванс (Уэльс).

29 сентября. Астана. Astana Arena.