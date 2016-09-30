Майкл Оуэн: "Ибрагимович просто стоит"

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Майкл Оуэн раскритиковал Златана Ибрагимовича после матча группового турнира Лиги Европы с "Зарей" (1:0). Швед забил в этой встрече единственный гол, но бывший игрок "Юнайтед" остался разочарован его игрой.

– То, как он двигается, меня слегка разочаровывает, – цитирует BT Sport Оуэна. – Он просто много стоит. Но рост Ибрагимовича позволяет это нивелировать. С "Зарей" он почти не двигался. Златан все чаще просто стоит на дальней штанге и караулит мяч. Сегодня было несколько прострелов, но он все время находился в одной и той же позиции.