03:25 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Майкл Оуэн: "Ибрагимович просто стоит"

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Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Майкл Оуэн раскритиковал Златана Ибрагимовича после матча группового турнира Лиги Европы с "Зарей" (1:0). Швед забил в этой встрече единственный гол, но бывший игрок "Юнайтед" остался разочарован его игрой.

– То, как он двигается, меня слегка разочаровывает, – цитирует BT Sport Оуэна. – Он просто много стоит. Но рост Ибрагимовича позволяет это нивелировать. С "Зарей" он почти не двигался. Златан все чаще просто стоит на дальней штанге и караулит мяч. Сегодня было несколько прострелов, но он все время находился в одной и той же позиции.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 2-й тур

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