Майкл Кэррик: "Нужно было "убивать" "Андерлехт", но мы не были аккуратными"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик после первого матча 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (1:1) отметил, что команда была обязана выиграть этот поединок. По его словам, у бельгийцев был всего один шанс за игру, но соперник им воспользовался.

- Этот результат разочаровал нас, - приводит ВТ Sport слова Каррика. - Мы полностью контролировали игру, но не были аккуратны. Нужно было "убивать" соперника, должны были выиграть этот матч. У "Андерлехта" был один шанс, который они использовали. Жаль, что мы им это позволили. Конечно, это не конец света и лучше, чем поражение. У нас есть небольшое преимущество перед ответным матчем, ждем его с нетерпением.