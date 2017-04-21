Майкл Кэррик: "МЮ" стал на один шаг ближе к победе в Лиге Европы благодаря ребенку"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик отметил, что его команда надеялась не доводить дело до дополнительного времени в матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта". Также он сделал акцент на том, что автором победного гола стал 18-летний Маркус Рэшфорд.

"Это была более долгая ночь, чем мы хотели... "Манчестер Юнайтед" на один шаг ближе. Благодаря ребенку", - написал Кэррик в своем "Твиттере".