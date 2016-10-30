Майер не поможет "Шальке" в игре с "Краснодаром"

Полузащитник "Шальке" Макс Майер прошел медицинское обследование, которое выявило у него повреждение связок лодыжки, сообщает официальный сайт клуба. 21-летний немец получил травму во вчерашнем матче 9-го тура бундеслиги против дортмундской "Боруссии" (0:0) и на 75-й минуте покинул поле.

Ожидается, что Майер не успеет восстановиться к поединку 4-го тура Лиги Европы против "Краснодара", который состоится в четверг. Его участие в игре с "Вердером", которая пройдет в воскресенье, остается под вопросом.