02:59 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Мауро Икарди: "Такое ощущение, что всё в мире против "Интера"

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Нападающий "Интера" Мауро Икарди после поражения от "Саутгемптона" (1:2) в гостевом матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы посетовал на невезение. После 4 туров в активе у миланского клуба три очка, "Интер" замыкает таблицу группы K.

– Много здесь не скажешь, – приводит Football Italia слова Икарди. – Неудачный момент, все идет не так. Мы хорошо играли в первом тайме, повели в счете. Но я не знаю почему, но мы каждый раз пропускаем. Такое ощущение, что всё в мире против нас.

И это продолжает случаться, мы пропускаем гол из ниоткуда и в итоге проигрываем. Если бы мы знали, в чем причина, мы бы немедленно сделали изменения, потому что мы все хотим успешно выступать.

Теперь мы будем бороться за возможность выйти в плей-офф до того момента, пока можем.

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