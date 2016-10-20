Маурисиу: "Дандолк" будет бегать и драться все 90 минут"

Нападающий "Зенита" Маурисиу подчеркнул в интервью "СЭ" в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Дандолком", что питерцы должным образом настраиваются на встречи с ирландцами. В четверг команды проведут игру в Дублине.

– Давайте вернемся к матчу с "Дандолком". Знаете, что в Ирландии чемпионат проходит по системе весна-осень и вашему сопернику осталось сыграть в нем всего один матч?

– Мистер уже сказал нам об этом. Напомнил, что "Дандолк" – действующий чемпион страны и в этом году тоже борется за титул. Но сейчас – тур в Лиге Европы и это совсем другое дело. Уверен, в обеих играх с "Зенитом" ирландцы захотят показать себя. Даже несмотря на то, что в конце сезона, возможно, немного подустали. Однако желание победить у них наверняка огромное.

– "Дандолк" – команда-загадка для вас?

– Отчасти – да. Такой же для всех была сборная Ирландии на недавнем Euro. Но, так же как и национальная команда, "Дандолк" станет бегать и драться на поле все 90 минут. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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