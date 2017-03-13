23:37 13 марта | ФУТБОЛ — Лига Европы

Маурисио Перейра: "У "Краснодара" неплохие шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы"

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Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра отметил важность победы в матче 19-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:1). По его словам, в противном случае железнодорожники могли догнать "быков" в турнирной таблице.

- Эта победа очень важна для нас как минимум в плане позиций в турнирной таблице, - приводит "Р-Спорт" слова Перейры. - "Локомотив" был нашим прямым конкурентом, ведь они могли догнать нас по очкам.

Я думаю, что у нас неплохие шансы на выход в четвертьфинал. На самом деле мы можем пройти, даже если выиграем 1:0, поэтому нам важно забить и не пропустить. Самое главное будет сохранять спокойствие и концентрацию до самых последних минут матч и ничего более.

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