Маурисио Перейра: "У "Краснодара" неплохие шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы"

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра отметил важность победы в матче 19-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:1). По его словам, в противном случае железнодорожники могли догнать "быков" в турнирной таблице.

- Эта победа очень важна для нас как минимум в плане позиций в турнирной таблице, - приводит "Р-Спорт" слова Перейры. - "Локомотив" был нашим прямым конкурентом, ведь они могли догнать нас по очкам.

Я думаю, что у нас неплохие шансы на выход в четвертьфинал. На самом деле мы можем пройти, даже если выиграем 1:0, поэтому нам важно забить и не пропустить. Самое главное будет сохранять спокойствие и концентрацию до самых последних минут матч и ничего более.