Маурисио Перейра: "Краснодару" нужно решить исход противостояния с "Црвеной Звездой" в первом матче"

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра отметил, что соперник команды по 4-му отборочному раунду Лиги Европы "Црвена Звезда" играет очень жестко и навязывает борьбу на каждом участке поля. Он также добавил, что "быки" постараются решить исход противостояния в первой встрече.

– "Црвена Звезда" – клуб с большой историей, – приводит пресс-служба "быков" слова Перейры. – В "Краснодар" недавно пришел игрок из этой команды, Михайло Ристич. Он рассказал нам, что "Црвена Звезда", как и большинство сербских футбольных коллективов, играет очень жестко, старается навязывать соперникам борьбу на каждом участке поля. Думаю, что нам нужно постараться все решить в первой домашней игре, чтобы на ответный матч ехать со спокойной душой.

Первый матч "Краснодар" – "Црвена Звезда" состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.