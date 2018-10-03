Маурисио Перейра: "Краснодар" находится в своей лучшей форме"

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Севильи" заявил, что предстоящий соперник – сильнейшая из всех испанских команд, с которыми "быки" встречались раньше, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Тем не менее, по его словам, "Краснодар" находится в наилучшей форме и не будет отходить от своего стиля.

– Вы с "Краснодаром" ранее играли в Лиге Европы против испанских команд – "Реал Сосьедад" и "Сельты". Можете сравнить эти команды с предстоящим соперником?

– "Севилья" находится в своей лучшей форме сейчас, и если сравнивать с "Реал Сосьедад" и "Сельтой", нынешний соперник сильнее. "Севилья" выиграла 5 своих последних матчей. Но мы тоже находимся в своей наилучшей форме. Нам надо думать о своей игре, действовать в такой же манере, как в последних матчах.

– Почему вы не так часто появлялись в стартовом составе в последнее время?

– Команда хорошо шла. Все футболисты, которые играли, были в самой лучшей форме, поэтому очень тяжело занимать сое место, когда команда так хорошо идет. Еще у нас есть лимит, которому мы должны подчиняться.