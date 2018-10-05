Маурицио Сарри: "Удивлен тем, насколько "Види" опасен в контратаках"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после победы над "Види" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (1:0) отметил, что после перерыва "синим" пришлось труднее.

- Сегодня была очень сложная игра, - цитирует пресс-служба клуба Сарри. - В первом тайме у нас были возможности забить, которые мы не использовали. После перерыва нам пришлось еще труднее.

У нас было множество голевых моментов, но при этом мы сами позволили сопернику создать два или три шанса у наших ворот. Нам необходимо действовать более надежно в обороне позади линии мяча, чтобы предотвращать контратаки.

"Видеотон" очень организованно действует в защите. Они играют близко к своим воротам, но делают это уверенно. Честно сказать, я был удивлен тем, насколько они опасны в контратаках.