Маурицио Сарри: "Если бы Хадсон-Одои был сейчас готов стать ключевым игроком "Челси", то вскоре стал бы лучшим в Европе"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после победы над ПАОК в 5-м туре группового турнира Лиги Европы (4:0) оценил выступление нападающего Каллума Хадсона-Одои​. 18-летний англичанин отметился голом и стал самым молодым автором гола в турнире.

– Он провел отличный матч, однако сегодня для этого были все условия. Соперник остался в меньшинстве уже на 7-й минуте, поэтому мы получили достаточную свободу в атакующей фазе игры, в которой он чувствует себя комфортно. Я хотел бы взглянуть на него в матче, где от него потребуется большой объем оборонительной работы.

Этот гол безусловно придаст ему уверенности, как и в случае с Моратой и Жиру. Я доволен тем, что сегодня отличились оба наших нападающих. Это важно для команды. Если бы в возрасте 18 лет он был готов стать ключевым игроком такой команды, как "Челси", в ближайшие годы он стал бы лучшим футболистом Европы.

18-летний форвард "Челси" – самый молодой автор гола в Лиге Европы