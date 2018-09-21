Маурицио Сарри: "Доволен игрой "Челси" и тремя очками, но не результатом"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда должна была более уверенно побеждать в матче Лиги Европы против ПАОК (1:0).

- Мы контролировали ход встречи все 90 минут, – цитирует итальянца официальный сайт клуба. – Мы создали множество шансов, но постоянно упускали их. Поэтому я доволен тремя набранными очками и показанной игрой, но не результатом. Когда у нас появляется возможность снять все вопросы об исходе матча, это необходимо делать.

Мне хочется думать, что мы сыграли очень хорошо. Я ожидал, что в старте появится Прийович, но он, по всей видимости, не успел полностью оправиться от полученного несколько дней назад повреждения. Мы провели хороший матч, полностью контролировали игру и, уверен, доставили бы сегодня проблемы любому сопернику, но мне сложно полностью поверить в это. Надеюсь, сегодняшний результат был добыт благодаря нашей хорошей игре, а не плохому матчу в исполнении ПАОК.

Морате нужно забить пару-тройку голов, чтобы обрести себя. Я не могу дать ему эту уверенность. Сегодня у него было три или четыре возможности отличиться, но ему не повезло. Надеюсь, я смогу чем-то помочь ему в дальнейшем, но уверенность может прийти только с голами. Тем не менее, я должен отметить, что сегодня впервые в сезоне он постоянно угрожал воротам соперника из пределов штрафной. Он постоянно открывался под мяч и был очень активен.

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