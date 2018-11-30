Маурицио Сарри: "Челси" помогли новости о том, что БАТЭ выиграл"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после победы над ПАОК в 5-м туре группового турнира Лиги Европы (4:0) признался, что рад настрою команды. "Синие" выиграли все 5 матчей в группе.

- Во-первых, я рад тому, с каким настроем команда подошла к сегодняшнему матчу, – цитирует пресс-служба клуба Сарри. – В последних трех играх мы испытывали проблемы и не справлялись с тем, чтобы вести игру.

Сегодня мы справились хорошо. Безусловно, нам помогли новости о том, что БАТЭ выиграл свой матч и нам гарантировано первое место в группе. В таких условиях сложно найти необходимую мотивацию, поэтому я хочу отдельно поблагодарить команду.