Матиас Краневиттер: "Зениту" было бы приятно победить "Спартак" в финале Лиги Европы"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер в интервью "СЭ" отметил, что не хотел бы играть в финале Лиги Европы против бывшей команды – "Атлетико", и предпочел бы встретится со "Спартаком". Напонмим, что оба российских клуба через несколько дней проведут первые матчи в 1/16 финала турнира.
– Какой финал Лиги Европы вам больше по душе: "Зенит" – "Атлетико" или "Зенит" – "Спартак"?
– Выберу второй вариант. Во-первых, не хотелось бы встречаться со своими бывшими партнерами по команде, во-вторых, "Зениту" было бы куда приятнее победить в финале такого важного турнира своего принципиального соперника.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
21:54
sv55
ты сперва доползи до финала, а потом и говори....
21:36
SpaMan
эх...мечты...
21:04
Женек10
а в заголовке БЫЛО как свершившийся факт. экстраСЭнсы?
21:00