Матиас Краневиттер: "Зениту" было бы приятно победить "Спартак" в финале Лиги Европы"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер в интервью "СЭ" отметил, что не хотел бы играть в финале Лиги Европы против бывшей команды – "Атлетико", и предпочел бы встретится со "Спартаком". Напонмим, что оба российских клуба через несколько дней проведут первые матчи в 1/16 финала турнира.

– Какой финал Лиги Европы вам больше по душе: "Зенит" – "Атлетико" или "Зенит" – "Спартак"?

– Выберу второй вариант. Во-первых, не хотелось бы встречаться со своими бывшими партнерами по команде, во-вторых, "Зениту" было бы куда приятнее победить в финале такого важного турнира своего принципиального соперника.

Полное интервью Краневиттера - "СЭ"