Матье Вальбуэна: "Воспитанники "Лиона" играют значительную роль в успехах команды"

Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна подчеркнул важную роль воспитанников клуба в успехах лионцев. Все четыре мяча в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой" (4:2) были забиты воспитанниками "Лиона".

– Я знал, приехав сюда, что в "Лионе" много молодых талантов, – цитирует AFP Вальбуэна. – Они получают неоценимый опыт, участвуя в таких больших матчах. Далеко не всем воспитанникам в других клубах это удается. Мы видим, что это очень талантливые ребята, которые делают значительный вклад в развитие клуба. Это важно подчеркивать.