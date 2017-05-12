Матье Вальбуэна: "Лион" сделал все возможное, чтобы отыграться"

Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна после вылета из Лиги Европы посетовал на результат первого матча. Вчера французская команда выиграла у "Аякса" со счетом 3:1, но неделю назад на выезде проиграла - 1:4.

- Мы испытываем разочарование и печаль, потому что сделали все возможное, чтобы отыграть фору, - цитирует пресс-служба клуба Вальбуэна. - Этот матч является отражением всего нашего сезона. Мы не смогли забить важный четвертый гол. Сегодня мы не можем сожалеть, так как потеряли финал в первом матче. Слишком многое было решено на прошлой неделе. "Лион" был слишком противоречив в результатах и качестве игры по ходу этого сезона.

Трансляция матча "Лион" - "Аякс"