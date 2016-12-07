Матье Бодмер: "В матче с "Краснодаром" у "Ниццы" дебютируют молодые игроки"

Защитник "Ниццы" Матье Бодмер накануне матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Краснодара" отметил, что еврокубковая кампания дала много опыта игрокам французского клуба. Также он рассказал, что завтра у "орлят" на поле выйдут молодые игроки.

- Матчи в Лиге Европы не имели ничего общего с лигой 1,мы играли против команд, которые обычно занимают высокие позиции в своих странах, - цитирует пресс-служба клуба Бодмера. - "Краснодар" и "Зальцбург" хоть и считались командами второго эшелона, но они привыкли к Лиге Европы. Кроме того, участие в еврокубках позволило "Ницце" задействовать большое количество игроков.

- Такой опыт, даже несмотря на определенные проблемы, важен для молодой команды?

- Конечно! Есть игроки, которые играют в течение 2 или 3 сезонов в лиге 1, но которые впервые узнали, что такое еврокубки в этом году. В таких матчах, как с "Шальке", они могли увидеть европейский топ-уровень, противостоять командам, которые обычно играют в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Мы знаем, что у "Ниццы" еще все впереди. Будем продолжать работать.

- Как вы готовитесь к матчу, который не несет в себе спортивных вызов?

- В четверг тренер даст шанс другим игрокам, чтобы показать, что есть конкуренция, которая необходима для роста. Думаю, некоторые молодые люди, возможно, сыграют свой первый матч. Не часто в карьере ты начинаешь пусть с Лиги Европы, поэтому я надеюсь, что они воспользуются таким шансом. В любом случае, я готовлюсь играть каждый матч полностью.