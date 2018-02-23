Матчи чемпионата Испании начнутся с минуты молчания в память о погибшем полицейском

Федерация футбола Испании попросила клубы почтить память полицейского, который погиб в Бильбао во время беспорядков перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" (1:2). Сотрудник полиции, вмешавшийся в драку фанатов, умер от инфаркта.

Как сообщает официальный сайт испанской футбольной федерации, матчи ближайшего тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания в память о погибшем полицейском.

Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".

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