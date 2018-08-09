Матч "Зенита" в Минске покажет сайт сине-бело-голубых

Болельщики смогут увидеть игру 3-го отборочного раунда Лиги Европы между минским "Динамо" и "Зенитом". Как стало известно "СЭ", встреча будет транслироваться на официальном канале петербургского клуба в YouTube.

Сложности в переговорном процессе не позволили "Матч ТВ" показать встречу. "Зенит" нашел выход, договорившись с правообладателем, и запустит трансляцию матча на своем канале в YouTube. (Гоша ЧЕРНОВ)

"Динамо" Мн – "Зенит": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 9 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)