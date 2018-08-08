Матч "Зенита" с минским "Динамо" покажут на гигантском экране внутри стадиона "Санкт-Петербург"

"Зенит" на своем официальном сайте объявил, что болельщики смогут увидеть матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо" на гигантском экране внутри чаши арены "Санкт-Петербург".

Встреча пройдет в четверг, 16 августа, на стадионе "Петровский" (начало – в 20.00) – по решению УЕФА она состоится без зрителей.

Сообщается, что стадион "Санкт-Петербург" превратится в масштабную фан-зону, которая откроется за два часа до начала матча. В одном из залов стадиона пройдет автограф-сессия нападающего Александра Кокорина.

Бесплатные билеты в фан-зону будут доступны по специальному промо-коду на сайте "Зенита". Первыми код получат владельцы сезонных абонементов. За несколько дней до матча промо-код будет опубликован в открытом доступе. Билет в фан-зону позволит занять любое свободное из отведенных для просмотра матча мест.